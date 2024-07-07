الرئيس السيسي يهنئ الكونغو الديمقراطية والولايات المتحدة بذكرى العيد القومي ويوم الاستقلال

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بعث السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس فيليكس أنطوان تشيسيكيدي تشيلومبو رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية؛ بمناسبة الاحتفال بذكرى العيد القومي.

وأوفد سيادته السيد حسام زعتر الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة جمهورية الكونغو الديمقراطية بالقاهرة؛ للتهنئة بهذه المناسبة.



كما بعث السيد رئيس الجمهورية ببرقية تهنئة مماثلة إلى فخامة الرئيس جوزيف بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية؛ بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.



وأوفد سيداته السيد محمد رضا السيد الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة؛ للتهنة بهذه المناسبة.