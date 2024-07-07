اليوم السابع
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الأحد، 07 يوليو 2024 10:34 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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الرئيس السيسي يهنئ الكونغو الديمقراطية والولايات المتحدة بذكرى العيد القومي ويوم الاستقلال

الأحد، 07 يوليو 2024 09:26 ص
الرئيس السيسي يهنئ الكونغو الديمقراطية والولايات المتحدة بذكرى العيد القومي ويوم الاستقلال الرئيس عبدالفتاح السيسي
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بعث السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس فيليكس أنطوان تشيسيكيدي تشيلومبو رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية؛ بمناسبة الاحتفال بذكرى العيد القومي.

وأوفد سيادته السيد حسام زعتر الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة جمهورية الكونغو الديمقراطية بالقاهرة؛ للتهنئة بهذه المناسبة.


كما بعث السيد رئيس الجمهورية ببرقية تهنئة مماثلة إلى فخامة الرئيس جوزيف بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية؛ بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.


وأوفد سيداته السيد محمد رضا السيد الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة؛ للتهنة بهذه المناسبة.







الرئيس عبدالفتاح السيسي

مصر

أمريكا

الكونغو الديمقراطية




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