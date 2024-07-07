الرئيس الإيرانى الجديد إصلاحى منفتح يؤمن بالحوار مع الغرب وهذه صلاحياته

كتبت : إسراء أحمد فؤاد

أعلنت السلطات الإيرانية فوز الإصلاحي مسعود بزشكيان فى الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، وحصل بزشكيان على 16 مليونا و 384 الفا و 403 اصوات فيما حصل سعيد جليلي على 13 مليونا و 538 الفا و 179 صوتا ، وبلغت نسبة المشاركة في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية 49.8%.

وتتضمن النقاط التالية آراء بزشكيان:

- لا يمكن حل المشاكل الداخلية في إيران دون حل المشاكل مع العالم الخارجي.

- أكد ان إدارة البلاد تقوم على التعامل البناء مع العالم على أساس الحوار والتفاوض مع مختلف الدول.

- دعا لتحسين العلاقات بين إيران والدول الغربية وعلى رأسها امريكا على اساس الاركان الثلاثة المتمثلة بالعزة والحكمة والمصلحة.

- أعلن بأنه سيضع في أعلى سلم أولويات حكومته إحياء الاتفاق النووي الذي هو من مصلحة ايران ولو لم يكن كذلك لما انسحب منه ترامب.

- اعتبر ان من مصلحة ايران الانضمام الى "FATF" (مجموعة العمل المالي الدولية) من اجل تطوير وتسهيل التجارة مع الدول الاخرى.

- شدد على انه سيضع حدا للخلافات بين القوى السياسية التي يقول إنها "السبب الرئيسي لمشاكل" البلاد والاستعانة بأفضل الخبراء والمتخصصين.

- وعد بانه سيتابع مشاكل العمال والمتقاعدين والموظفين والعمل بطريقة تقضي على الفقر والتمييز والفساد في البلاد.

- شدد على ضرورة التعامل بصدق مع الجمهور وعدم اعطاء وعود فارغة واكد بأنه سيشرك كل الناس في إدارة البلاد وليس فئة معينة .

كما وعد بالتعاطي الإيجابي مع قضايا المرأة وحرية الوصول الى الإنترنت وحقوق القوميات الدستورية والحريات السياسية والاجتماعية.

صلاحيات الرئيس فى إيران؟

1. ينتخب الرئيس بالاقتراع المباشر من الشعب ويحق له البقاء لفترتين كحد أقصى مدة الواحدة 4 أعوام ويتبع فى معظم صلاحياته للمرشد الأعلى.

2. منصب الرئيس فى إيران يحتل المركز الثانى فى قمة الهرم بعد منصب الولى الفقيه ( المرشد الأعلى) ويشبه منصب الرئيس الإيرانى بمنصب رئيس الوزراء.

3. يعتبر رئيس الجمهورية فى إيران سلطة تنفيذية وفقا للمادة 113 من الدستور.

4. يشكل الرئيس الحكومة بشكل مباشر، ويتقدم بها للبرلمان خلال أسبوعين من أداء اليمين الدستورى.

5. تقيد مجموعة من الأجهزة غير المنتخبة يسيطر على أغلبها رجال دين حرية حركت الرئيس وأهمها مجلس صيانة الدستور.

6. يتولى الرئيس مسئولية تسيير الأمور اليومية لشئون البلاد، و يتمتع بمهام محدودة تشمل تنسيق أعمال مجلس الوزراء وإعداد مشاريع القوانين قبل عرضها على البرلمان.

7. يترأس مجلس الأمن القومى الذى يتولى تنسيق السياسة الدفاعية والأمنية.

8. يمكن للرئيس التوقيع على اتفاقيات مع حكومات أجنبية والموافقة على تعيين سفراء، ويعاونه الحكومة.

9. يمتلك الرئيس جزء ضئيلا فى رسم السياسات الداخلية وعلى المستوى الداخلى، لكن تحت مظلة المرشد وموافقته كما فعل روحانى فى توقيع الاتفاقية النووية مع الغرب فى 2015.

10. بوسع المرشد عزل الرئيس من منصبه بعد قرار المحكمة العليا وأخذ رأى البرلمان.