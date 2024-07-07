الحديقة الأكثر فتكا.. تقترب من تسجيل عددا قياسيا من الوفيات

إيهاب محمد

من المتوقع أن تسجل إحدى حدائق ولاية نيفادا الوطنية المعروفة بأنها الحديقة الأكثر فتكاً في الولايات المتحدة، عدداً صادماً من الوفيات هذا العام، وفقا لتقرير نشره موقع "ديلى ميل" البريطانى.

تتمتع منطقة بحيرة ميد الوطنية للترفيه بأحد أكثر الشواطئ الخلابة التي تمتد على مسافة 750 ميلاً، وكانت منذ فترة طويلة نقطة جذب لصيد الأسماك والتخييم وركوب القوارب والسباحة.



منطقة بحيرة ميد الوطنية للترفيه

وتبدو الحديقة بمثابة ملاذ هادئ، إلا أنها شهدت عددًا مذهلًا من الوفيات غير الحيوانية كل عام، ومن المتوقع أن تسجل أعلى حصيلة وفيات في عام 2024، ويعتقد الخبراء أن حوادث السيارات والغرق هما السببان الرئيسيان وراء تسجيل عدد قياسي من الوفيات في المنطقة، وبحسب البيانات التي حصل عليها موقع 8NewsNow، يموت في المتوسط نحو 18 شخصًا داخل منطقة الترفيه كل عام.

اعتبارًا من يونيو 2024، سجّلت الحديقة 19 حالة وفاة - وهو نفس العدد الذي تم الإبلاغ عنه في يوليو 2023، أي بعد شهر كامل، وعلى نطاق أوسع، سجلت منطقة الترفيه 317 حالة وفاة بين عامي 2007 و2024، وجاء منتزه جراند كانيون الوطني في المرتبة الثانية بـ 198 حالة وفاة في نفس الفترة الزمنية.

ووفقًا لدراسة أجرتها شركة Connecticut Trial Firm، غرق 56 شخصًا في الحديقة بين عامي 2013 و2023، ومن المعروف أن البحيرة تعاني من رياح قوية يمكن أن تغير سرعة التيار ودرجة الحرارة والأمواج التي يمكن أن تؤثر سلبًا على السباحين.