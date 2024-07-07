الجمهورية الجديدة.. إنشاء لوحة توزيع كهرباء بنجا بسوهاج بتكلفة 55 مليون جنيه

سوهاج محمود مقبول

محافظة سوهاج واحدة من محافظات صعيد مصر، التى حظيت باهتمام القيادة السياسية، من خلال مشروعات البنية التحتية التى تستهدف المراكز وقرى المحافظة، من خلال أعمال رصف الطرق والإنارة وإنشاء البوابات الخاصة بالمدن وتغطية الترع وغيرها.

ومدينة طهطا واحدة من المدن التى تتوالى فيها أعمال إنشاء المشروعات الجديدة بمختلف الأماكن، واليوم السابع يقدم فى 5 معلومات عن أهم مشروعات البنية التحتية التى تنفيذها بالمدينة وهى مشروع لوحة توزيع كهرباء بنجا بتكلفة 55 مليون جنيه تعرف عليها من خلال المعلومات التالية:-



1 – اسم المشروع لوحة توزيع كهرباء بنجا بنطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا

2 – المشروع ضمن الخطة الذكية لقطاع كهرباء سوهاج

3 – المشروع يهدف لرفع مستوى الكهرباء والجهد العالي

4 – المشروع يخدم مناطق غرب وشمال طهطا، ومجلس قروى بنجا والقرى المجاورة

5 - تشغيل لوحة توزيع كهرباء بنجا بتكلفة 55 مليون جنيه

