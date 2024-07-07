الجزائر والصين تؤكدان سعيهما لبناء شراكة استراتيجية شاملة ذات منفعة مشتركة

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أكد وزير المجاهدين الجزائرى، العيد ربيقة، ووزير شؤون قدامى المحاربين لجمهورية الصين، باى جينجيا، اليوم بالجزائر العاصمة، على "عمق ومتانة" العلاقات الثنائية الجزائرية-الصينية، مؤكدين سعي البلدين إلى بناء شراكة "استراتيجية شاملة ذات منفعة مشتركة".

وشدد الوزيران، خلال لقاء جمعهما بمقر وزارة المجاهدين، على مساعي الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، ونظيره الصيني، شي جين بينغ، لتحقيق شراكة استراتيجية قوية في جميع المجالات، مشيرين إلى العلاقات التاريخية "القوية والمتينة" التي تجمع الجزائر والصين.

وبحثا الوزيران إمكانية شراكة وتعاون مع الطرف الصيني لتبادل الخبرات في مجال الدراسات العلمية والأكاديمية والذاكرة التاريخية والرعاية الصحية والاجتماعية للمجاهدين وتبادل الصور والوثائق التاريخية.