البنك المركزي التايواني يعتزم إطلاق عملة رقمية حكومية "ضخمة ومعقدة"

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أعلن البنك المركزي التايواني، اليوم الأحد أنه ليس لديه جدول زمني لإطلاق عملة رقمية، محذرا من أن العملية ستكون "ضخمة ومعقدة"، لافتا إلى أنه سيعقد جلسات استماع عامة حول هذا الأمر العام المقبل لنشر المعرفة.



ويعمل البنك المركزي التايواني على إصدار تجريبي لعملة رقمية حكومية، للسماح للأشخاص باستخدام المحفظة الرقمية وإجراء المدفوعات دون استخدام بطاقة الخصم أو الائتمان.



وقال في تقرير إلى البرلمان: "رغم أن البنك ليس لديه حاليًا جدول زمني لإصدار العملة الرقمية للبنك المركزي، فإنه في عملية البحث والتجريب المستمر، يطور بالفعل كفاءة المعالجة والتطبيق المبتكر لنظام الدفع".



وأضاف البنك أنه نظرا لأن إطلاق العملة سيؤثر على الكثير من الأشخاص، فمن الضروري التواصل على نطاق واسع حول هذا الأمر، حيث ستعقد جلسات استماع ومنتديات عامة العام المقبل لترويج المعرفة بشأن العملة.



ويستكشف المركزي 134 دولة تمثل 98% من الاقتصاد العالمي الإصدارات الرقمية من عملاتها، مع أكثر من نصفها في مراحل التطوير المتقدمة أو التجريبية أو الإطلاق.

ويرى المؤيدون أن العملات الرقمية ستتيح الفرصة لوظائف جديدة وتوفر بديلاً للنقود الورقية لكنها أثارت أيضًا احتجاجات في عدد من البلدان بشأن احتمال التطفل الحكومي.