الانتهاء من تنفيذ أعمال البنية الأساسية لمحطة حاويات "تحيا مصر1" بميناء دمياط

كتب سيد الخلفاوى

أكدت وزارة النقل أنه جار تنفيذ مشروع محطة حاويات "تحيا مصر1" بميناء دمياط، في إطار تنفيذ خطة شاملة لتطوير كافة الموانئ المصرية لتحقيق الهدف الأكبر بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت تنفيذا للتوجيهات الرئاسية.

وتصل الطاقة الاستيعابية للمحطة إلى 3.5 مليون حاوية مكافئة بأطوال أرصفة 1970 متر، وتم الانتهاء من تنفيذ أعمال البنية الاساسية للمحطة بنسبة 100 %.

وأوضحت أن المشروع سيسهم في زيادة طاقة تداول الحاويات بـ ميناء دمياط بمقدار 3.5 مليون حاوية مكافئة، ويتم تنفيذه بالشراكة مع المشغل العالمي تحالف "يوروجيت، كونتشيب، هاباج لويد"، ضمن خطة وزارة النقل لجذب أكبر الشركات المشغلة للخطوط الملاحية العالمية للاستثمار داخل الموانئ المصرية والمشاركة في تشغيل الموانئ وتعظيم التعاون مع القطاع الخاص الدولي والمحلي .

ويأتى تنفيذ المشروع في إطار تنفيذ الوزارة للممر اللوجيستي المتكامل (طنطا / المنصورة / دمياط )، والذي يتكون من (المنطقة اللوجيستية بطنطا – خط سكة حديد طنطا/ المنصورة/ دمياط – الميناء الجاف بدمياط الجديدة – ميناء دمياط والذي يعتبر أحد أهم مكونات هذا الممر اللوجيستي).

