اليوم السابع
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الإنقاذ النهرى يتمكن من انتشال جثمان شاب غرق فى مياه البحر الصغير بالدقهلية

الأحد، 07 يوليو 2024 09:01 م
الإنقاذ النهرى يتمكن من انتشال جثمان شاب غرق فى مياه البحر الصغير بالدقهلية عمليات البحث قبل انتشال الجثمان
الدقهلية - محمد الحبشى

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تمكنت قوات الإنقاذ النهرى، من انتشال جثمان شاب لقي مصرعه غرقا، حيث جرفه التيار لعدم إجادته السباحة، وذلك إثر نزوله للاستحمام في إحدى الترع، بمدينة المنزلة بمحافظة الدقهلية، وتم نقل جثمانه لمشرحة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مأمور مركز شرطة المنزلة، بتلقي بلاغ من الأهالي، بوجود غريق في مياه البحر الصغير وعدم تمكن الأهالي من انتشاله.

انتقلت قوة أمنية من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنزلة، لمكان البلاغ محل الواقعة، وتم استدعاء قوات الإنقاذ النهرى، وبتمشيط المياه تم العثور على الجثمان وانتشاله، وبالفحص تبين أن الجثمان لشاب يدعى صلاح محمد غزي، طالب بالصف الثاني الثانوي، مقيم مدينة المطرية.

تم انتشال جثمان الشاب، ونقله مشرحة مستشفى المنزله، ووضعه ثلاجة حفظ الموتى، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة.

انتشال جثمان شاب
انتشال جثمان شاب

 

عمليات البحث قبل انتشال الجثمان
عمليات البحث قبل انتشال الجثمان

 







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