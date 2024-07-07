الأمم المتحدة تحذر من موسم طويل وخطير من الأعاصير في الكاريبي

كتبت: هند المغربي

حذرت مسؤولة الاتصال في مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة فانيسا هوجوينان من موسم طويل وخطير من الأعاصير في منطقة الكاريبي، مشيرة إلى أن إعصار بيريل هو الأقوى في تاريخ المحيط الأطلسي خلال شهر يونيو، وقد خلف دمارا في (جرينادا، وسانت فينسنت، وجزر جرينادين، وجامايكا)، وقد يؤثر أيضا على كل من بليز والمكسيك في الأيام القادمة.

وقالت هوجوينان ـ بحسب مركز إعلام الأمم المتحدة ـ "إن التقديرات تشير إلى أن حوالي 40 ألف شخص تأثروا في سانت فينسنت وجزر جرينادين، وأكثر من 100 ألف في جرينادا، و20 ألفا آخرين في جامايكا.

ومن جانبها أوضحت أن الإعصار تسبب في أضرار جسيمة في جزيرتي كارياكو وبيتيت مارتينيك، حيث تضرر 70 % و97 % من المباني على التوالي، مؤكدة أن المكتب يواصل دعم السلطات ووكالة الطوارئ في منطقة البحر الكاريبي والعمل معها عن كثب لتقييم الدمار والاستجابة له.

ولفتت المسؤولة الأممية إلى أنه تم نشر فرق من المكتب الإقليمي لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، فضلا عن مديري الطوارئ من فريق الأمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق الذين سيذهبون إلى بربادوس وجامايكا، علاوة على إمكانية إرسال فريق إضافي إلى بليز، مؤكدة أنه تم توفير أربعة ملايين دولار أمريكي من الصندوق المركزي للاستجابة لحالات الطوارئ، لتقديم المساعدات الإنسانية للمناطق المتضررة، كما يعكف مكتب الأمم المتحدة على إطلاق نداء للاستجابة الإنسانية في وقت لاحق.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة قد أعرب عن الانزعاج الشديد إزاء الدمار الذي خلفه إعصار بيريل، كما أعرب عن تضامنه مع الحكومات والدول المتضررة من الكارثة.

وبدورها،قالت مديرة الكوارث لمنطقة البحر الكاريبي لدى الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر ريا بيير "إن الاتحاد يشعر بالقلق إزاء التأثير الشديد لإعصار بيريل، الذي تطور بسرعة إلى إعصار تصل شدته إلى الفئة الخامسة في المحيط الأطلسي في هذا الوقت المبكر من العام".

وأوضحت أن فرق الصليب الأحمر على الأرض أكدت أن الأمطار والرياح المهددة للحياة التي تسبب فيها إعصار بيريل أثرت بشدة على السكان الأكثر ضعفا في (جرينادا، وسانت فينسنت وجزر جرينادين، وبربادوس، وجامايكا).

