الأمم المتحدة تحذر من كارثة صحية فى غزة بسبب نقص مواد النظافة

كتبت: هند المغربي

قال تقرير للأمم المتحدة إن الأسواق في قطاع غزة تحتاج إلى المعقمات ومواد وأدوات النظافة الشخصية في ظل العوائق أمام دخول الإمدادات إلى غزة ويشتكي النازحون من عدم قدرتهم على تلبية احتياجاتهم المتعلقة بالنظافة الشخصية واستمرار تفشي الأمراض المعدية وتلوث المياه وغياب خدمات الصرف الصحي.

ووفق التقرير الأممي أكد النازحين غرب مدينة دير البلح وسط قطاع غزة علي غياب مواد التنظيف وفي حالة توفره يصل ثمنه إلي 7 دولار، وناشدوا الجميع الجهات السماح بإدخال مواد التنظيف بشكل عاجل والضغط من أجل ذلك.

وأضاف التقرير الأممي أنه في سوق مدينة دير البلح الرئيسي اختفت من الأسواق مواد التنظيف مما أسفر عن ظهور الأمراض الجلدية بشكل كبير بين السكان، مضيفا أن الأوبئة والأمراض المعدية بدأت بالانتشار بسبب غياب مواد النظافة المطلوبة، لافتا إلي أن جميع السكان مايقرب من ميلوني شخص في غزة تم حصرهم الآن في مدينتي دير البلح وخان يونس مما يهدد بانتشار الأمراض والأوبئة بشكل كبير .

