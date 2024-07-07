الأجهزة الرقابية بوزارة التموين تكثف الرقابة على الأسواق للتصدي لأي مخالفات

كتب مدحت وهبة

تبدأ الأجهزة الرقابية بـ وزارة التموين والتجارة الداخلية تكثيف الرقابة على الأسواق للتصدي لأي مخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك وتحرير محاضر للمخالفين، مع التعاون مع كافة الأجهزة الرقابية والإدارة العامة لـ مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ، للمرور على اكثر عدد من الأسواق في المحافظات المختلفة .

ويستهدف الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية ضبط منظومة أسعار السلع وتوفير منتجات ذات جودة للمواطنين ، من خلال طرق مبتكرة بالإضافة الى تطوير الهيئات والجهات التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية.

على جانب أخر حظر قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، على العاملين بالجهاز الإفصاح عن المعلومات أو إفشاء البيانات ومصادرها المتعلقة بالحالات الخاصة بتطبيق أحكام هذا القانون، والتي يتم تقديمها أو تداولها أثناء فحص هذه الحالات واتخاذ الإجراءات وإصدار القرارات الخاصة بها، ولا يجوز استخدام هذه المعلومات وتلك البيانات ومصادرها لغير الأغراض التي قدمت من أجلها، كما يحظر على العاملين بالجهاز القيام بأي عمل لدى الأشخاص الخاضعين للفحص لمدة عامين من تاريخ الفحص.