اعرف نصيب الفرد من السكر المدعم على بطاقة التموين .. التفاصيل

كتب مدحت وهبة

تتيح وزارة التموين والتجارة الداخلية العديد من السلع الأساسية على بطاقات التموين وتصرف السكر المدعم بمعدل كيلو سكر لكل فرد مقيد على البطاقة، ويتم الصرف حتى 6 كيلو للبطاقة الواحدة، فمثلا البطاقة المقيد عليها فردان تحصل على 2 كيلو سكر مدعم والبطاقة ثلاثة أفراد تحصل على 3 كيلو سكر ،وبحد أقصى 6 كيلو للبطاقة المقيد عليها 6 أفراد بالإضافة إلى استمرار صرف السكر الحر الإضافة على بطاقة التموين خلال شهر يوليو 2024 بمعدل كيلو لكل بطاقة تتضمن 3 أفراد فأقل، و2 كيلو سكر إضافى للبطاقة التى تتضمن 4 أفراد فأكثر بسعر كيلو السكر الحر الإضافة 27 جنيها.

على جانب آخر توفر الوزارة ما يقرب من 31 صنفا من السلع الغذائية على بطاقات التموين ويتم الصرف بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقة بجانب توفير الخبز المدعم لأصحاب البطاقات بمعدل 5 ارغفة يوميا لكل مواطن بسعر 20 قرشا للرغيف.