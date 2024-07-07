استقبال شعبى وتنفيذى لمحافظ مطروح مع عودته بعد تجديد تكليفه.. فيديو

مطروح – حسن مشالي

قدم تلفزيون اليوم السابع، بثاً مباشراً اليوم الأحد، للاستقبال الشعبي والتنفيذي الحافل، للواء خالد شعيب محافظ مطروح، أمام ديوان عام المحافظة، عند عودته لمدينة مرسى مطروح، لمواصلة أداء مهامه، بعد تجديد تكليفه محافظاً لمطروح، وأدائه اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوم الأربعاء الماضي، ضمن تشكيل الحكومة الجديد.

وشارك في استقبال المحافظ، عدد كبير من الشعبيين وعمد ومشايخ القبائل وأعضاء البرلمان والتنفيذيين، وعدد كبير من المواطنين من مختلف المدن والمناطق، وتقديم التهنئة له بتجديد الثقة فيه من القيادة السياسية، لمواصلة مهام عمله محافظا لمطروح.

واستقبت المحافظ مسيرة بالسيارات، ومسيرة من المواطنين الذين تجمعوا حول سيارة المحافظ وسار معهم في شارع الإسكندرية وهو يتلقى التهاني والترحيب من الجميع، وتقدمت المسيرة مجموعة من الخيول المزينة ويركبها الفرسان وهم يرتدون الملابس البدوية التراثية، وسط أجواء احتفالية.

وكان لقرار إعادة تعيين " شعيب " محافظاً لمطروح، قد لاقى ترحيباً واسعاً بين المواطنين والقيادات الشعبية في المحافظة، نظراً لعلاقته الطيبة بالجميع واتباعه سياسة الباب المفتوح، إضافة إلى عدد من الملفات التي أنجزها، منذ توليه محافظا عام 2019.

وتنتظر محافظ مطروح، عدة ملفات جديدة، إضافة إلى الملفات التي كان يعمل عليها، مثل إنهاء أزمة نقص المياه صيفاً والتي بدأت في الانفراج وتراجع شكاوي المواطنين، إضافة إلى استكمال مد شبكات المرافق ورصف عدد من الشوارع ورفع كفاءتها بطول حوالي 100 كيلومتر بدأ العمل في تنفيذها قبل بداية المصيف، وتوقف العمل على أن يتم استئنافه عقب انتهاء المصيف.

كما يجري العمل على إنهاء طلبات التصالح على البناء المخالف، وكذلك إنهاء ملفات تقنين الأراضي التي تقدم أصحابها بطلبات تقنين، خلال المدة القانونية، وتم إنهاء جزء منها ويجري فحص وإنهاء الباقي منها.

كما يجري تنفيذ الخطة الاستثمارية للمحافظة، للعام الجاري والتي تتضمن عدد كبير من المشروعات الخدمية على مستوى المحافظة.