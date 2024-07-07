استطلاع: بايدن يقلص الفجوة مع ترامب فى الولايات المتأرجحة رغم دعوات انسحابه

كتبت ريم عبد الحميد

كشف استطلاع حديث للرأي أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، ورغم الضغوط التي يتعرض لها حاليا للانسحاب من السباق الرئاسي بعد أدائه السيئ فى المناظرة الرئاسية الأولى، قد قلص الفجوة بينه وبين منافسه الجمهورى دونالد ترامب فى الولايات المتأرجحة الرئيسية.

وأشار استطلاع بلومبرج الذى نشرت نتائجه السبت إلى أن بايدن يتقدم على ترامب فى ميتشيجان وويسكونسون. وفى أريزونا وجورجيا ونيفادا، فإن الرئيس متقارب للغاية مع سلفه.

وبشكل عام، وجد الاستطلاع أن ترامب يتقدم على بايدن بنقطتين مئويتين فقط فى السبع ولايات بنسبة 47% مقابل 45%. ويعد هذا اقل فارق بين ترامب وبايدن منذ أن بدأت بلومبرج فى تتبع الولايات السبع فى أكتوبر الماضى.

وأظهر الاستطلاع أيضا أن بايدن قلص الفارق لدى الناخبين المستقلين، حيث حصل كلا من الرئيس ومنافسه على تأييد 40%. وف استطلاع سابق، تفوق ترامب على جو بنسبة 44 إلى 36%.

وكان الفارق الأكبر بين ترامب وبايدن فى ولاية بنسلفانيا، التي تعد مسقط رأس بايدن. وأظهر الاستطلاع أن ترامب حصل على نسبة 51% من تأييد ناخبى الولاية، مقارنة بـ 44% لبايدن.

ويعد هذا أول استطلاع تجريه بلومبرج منذ المناظرة بين ترامب وبايدن أواخر الشهر الماضى. والتي شهدت أداءً سيئا من قبل الرئيس أثار المخاوف بين الديمقراطيين بشان قدرته على التغلب على ترامب.. وعلق إيلى يوكلى، مستشار السياسة الأمريكية فى مورننج كونسالت، إنه فى حين ان المناظرة الرئاسية الأولى أقلقت على ما يبدو بعض القادة الديمقراطيين، فإن الاستطلاعات فى الولايات المتأرجحة أظهرت أن الأمور لم تتأثر كثيرا.