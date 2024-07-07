ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات في بنجلاديش إلى 8 أشخاص

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أكد مسؤولون في بنجلاديش، ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات العارمة الناجمة عن الهطول الغزير للأمطار في البلاد هذا الأسبوع إلى 8 قتلى.



وذكرت قناة (تشانيل نيوز آشيا)، اليوم الأحد، نقلا عن مسؤولين محليين - أن شخصين لقيا مصرعهما إثر انقلاب قارب كانا يستقلانه في مياه الفيضانات ببلدة "شاهجادور" الواقعة شمالي البلاد، فيما قُتل 6 أشخاص آخرين جراء حوادث متفرقة متعلقة بالفيضانات.



وأقامت الحكومة البنغالية مئات الملاجئ لإيواء السكان النازحين وتعمل على إرسال الإمدادات الإغاثية إلى المناطق الأكتر تضررا في شمال البلاد.



وقال المسؤول بوزارة إدارة الكوارث كامرول حسان، إن أكثر من مليوني شخص تضرروا جراء الفيضانات، مضيفا أن 17 من أصل 64 منطقة بالبلاد تضررت.



وحذر حسان، من أن حالة الفيضانات قد تزداد سوءا في المناطق الشمالية خلال الأيام القليلة القادمة بسبب ارتفاع منسوب نهر "براهمابوترا" لمستويات خطيرة في بعض المناطق.



يشار إلى أنه عادة ما تتسبب الأمطار الموسمية في إحداث دمار على نطاق واسع كل عام، لكن الخبراء يقولون إن تغير المناخ تسبب في تغير أنماط الطقس وزيادة عدد الظواهر الجوية العنيفة.