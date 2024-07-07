إغلاق مراكز الاقتراع فى طوكيو وتوقعات بفوز يوريكو كويكي بمنصب حاكمة العاصمة

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أغلقت مراكز الاقتراع في طوكيو اليوم الأحد أبوابها أمام الناخبين في الانتخابات التي تشهدها العاصمة اليابانية لاختيار حاكم جديد لها.



وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أن استطلاعات رأي الناخبين عقب الإدلاء بأصواتهم أظهرت تقدم الحاكمة الحالية لطوكيو يوريكو كويكي التي تسعى للفوز بولاية ثالثة على المرشحين الآخرين ، ومن بينهم العمدة السابق لمدينة "أكيتاكاتا" في محافظة "هيروشيما" إيشيمارو شينجي والنائبة السابقة بمجلس الشيوخ رينهو سايتو.



وأشارت الشبكة اليابانية إلى أن 56 مرشحا يتنافسون في السباق لشغل هذا المنصب، مضيفة أنه من بين القضايا الرئيسية التي يتعين على حاكم طوكيو الجديد التوصل لحل لها هي الانخفاض القياسي في أعداد المواليد في العاصمة مقارنة بكافة مناطق البلاد.



وكانت مراكز الاقتراع قد فتحت أبوابها أمام الناخبين في تمام الساعة السابعة من صباح اليوم بالتوقيت المحلي للبلاد.