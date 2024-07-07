إزالة 19 حالة تعد ضمن حملات الموجة الـ 23 لإزالة التعديات فى بنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، سير العمل في حملات المرحلة الأولى من الموجة الـ 23 لإزالة التعديات التي بدأت أمس تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة، ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة كافة صور التعديات، في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة، ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف.

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير الإدارة العامة لأملاك الدولة،عرضه اللواء حازم عزت السكرتير العام ، وتضمن الإشارة إلى أنه تم أمس إزالة 19حالة تعد بواقع "7 حالات على مساحة 492 مترا على أراض ولايات الري والطرق +12 حالة تعد على مساحة 9 قراريط أرض زراعية"، بمركز الواسطى ، وذلك في ظل تنسيق تام بين كافة الأجهزة التنفيذية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، وطبقاً للبرنامج الزمنى الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.

من جهته أشار السكرتير العام إلى توجيهات المحافظ، الالتزام بالجدول الزمني لإزالة التعديات بالتعاون مع جهات الولاية،ومنع التعدي مجدداً على الأراضي المستردة، وخاصة أيام العطلات والإجازات الرسمية، مع التنسيق بين غرفة عمليات بالمحافظة لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة، موضحاُ أن الموجة الحالية من حملات الإزالة يتم تنفيذها على 3 مراحل، تبدأ المرحلة الأولى في الفترة من 6 حتى 26 يوليو الجاري، تليها المرحلة الثانية في من 3 إلى 23 أغسطس، وتختتم بالمرحلة الثالثة في الفترة من 31 أغسطس حتى 20 سبتمبر 2024.