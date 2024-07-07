إجلاء أكثر من 5700 شخص بعد تصدع سد بمقاطعة هونان وسط الصين

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قامت السلطات الصينية بإجلاء أكثر من 5700 شخص من منازلهم ونقلهم إلى مراكز إيواء مؤقتة في مناطق آمنة بعد تصدع سد بمقاطعة "هونان" وسط البلاد مما تسبب في حدوث فيضانات عارمة، وذلك وفقا لما أعلنته وسائل إعلام رسمية في بكين.

وذكرت شبكة تليفزيون الصين الدولية (سي جي تي إن) اليوم الأحد أنه لم يتم تسجيل أي حالات وفاة حتى الآن جراء تصدع السد، مشيرة إلى أنه يتم توزيع وجبات غذائية ومياه شرب نظيفة بمراكز الإيواء المقام بعضها بمدارس في منطقة "هوارونج" بإقليم "هونان".

ونقلت الشبكة الإخبارية لقطات حية من داخل أكبر مركز للإيواء حيث يقوم المتطوعون بتوزيع الملابس والوجبات الغذائية وغيرها من الاحتياجات الضرورية على الأشخاص المتواجدين بالداخل، كما أوضحت أنه يتم أيضا توفير رعاية طبية داخل المدرسة .

وأشارت الشبكة إلى أن عمليات الإنقاذ مازالت تجري على قدم وساق حيث تستخدم فرق الإغاثة الآلات الثقيلة لوضع الحجارة على طرفي السد في محاولة لسد الفجوة الناجمة عن تصدعه.

وكان الرئيس الصيني شي جين بينج قد وجه يوم أمس (السبت) السلطات المعنية ببذل جهود انقاذ وإغاثة شاملة في أعقاب تصدع سد بمقاطعة "هونان" الواقعة بوسط البلاد.