أخبار مصر.. غدا طقس شديد الحرارة والعظمى بالقاهرة 36 درجة وأسوان 42

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها توقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الإثنين، طقس شديد الحرارة رطب نهارا على أغلب الأنحاء، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلاً على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..

مصر تدين قصف مدرسة تؤوى نازحين فلسطينيين بالنصيرات

أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات في بيان صادر عن وزارة الخارجية والهجرة اليوم الأحد، قصف إسرائيل مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" والتي تؤوي الآلاف من النازحين المدنيين في النصيرات وسط قطاع غزة، بما أسفر عن استشهاد واصابة العشرات من المدنيين الفلسطينيين. مدبولى: التنسيق الكامل مع مجلس أمناء الحوار الوطنى لاستكمال تنفيذ المخرجات التقى اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وذلك في إطار تنسيق العمل فيما يخص الملفات النيابية وملفات التواصل السياسي خلال الفترة المقبلة. البنك المركزى: ارتفاع الاحتياطى الأجنبى لـ46.384 مليار دولار نهاية يونيو قال البنك المركزى المصرى، اليوم الأحد، إن صافى الاحتياطيات الأجنبية سجل 46.384 مليار دولار بنهاية شهر يونيو 2024 مقارنة بنحو 46.125 مليار دولار فى نهاية شهر مايو 2024 بارتفاع قدره نحو 259 مليون دولار.

غدا.. الحكومة الجديدة تعرض برنامجها أمام الجلسة العامة لمجلس النواب

غدا طقس شديد الحرارة بأغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 36 درجة وأسوان 42

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الإثنين، طقس شديد الحرارة رطب نهارا على أغلب الأنحاء، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلاً على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية.