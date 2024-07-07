أخبار × 24 ساعة.. وزارة التعليم تراجع نموذج أسئلة الكيمياء للثانوية

كتب سيد الخلفاوى

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها..

مبادرة ابدأ تشارك في نهائيات الموسم الرابع من مسابقة "فني مبتكر"

محافظ القاهرة يشهد احتفال الأوقاف بالعام الهجري الجديد نائبا عن الرئيس

وزيرة التنمية المحلية: متابعة يومية مع المحافظين حول الملفات الخدمية

محافظ الجيزة يعلن بدء تنفيذ خط مياه لإنهاء مشكلة الانقطاعات بمنطقة الطوابق فيصل

وزارة التعليم تراجع نموذج أسئلة الكيمياء للثانوية وتؤكد: مطابق للمواصفات الفنية

وزارة التعليم تنفى خروج طالب "لايف" من لجنة امتحان ثانوية بسوهاج

المهندس عادل النجار: أمنية حياتى تحقيق الرخاء لكل مواطن بالجيزة

تستهلك 1220 كيلو جراماً من الحرير والذهب والفضة.. تغيير كسوة الكعبة غدًا

الطقس غدا.. شديد الحرارة واضطراب الملاحة والعظمى بالقاهرة 36 درجة

وزارة التعليم تشكل لجنة خاصة لتصحيح إجابات طلاب الثانوية فى واقعة فيديو الغش

تضم معظم معالم القاهرة التاريخية.. مدبولى: مشروع حدائق تلال الفسطاط لوحة فنية

وزارة التموين تشدد على صرف مستحقات المزارعين خلال يومين من توريد القمح

وزير الشباب والرياضة ومحافظة الجيزة يفتتحان عددًا من المنشآت بنادى الطالبية

وزارة التموين: تطوير 9 مطاحن وزيادة القدرة الإنتاجية لـ1970 طن دقيق يوميا