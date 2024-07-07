أبطال كمال الأجسام بالدقهلية يحرزون المراكز الأولى فى بطولة الجمهورية كأس مصر

الدقهلية - سارة الباز

فاز أبطال كمال الأجسام بنادي الناصرية الرياضي بالدقهلية بقيادة الكابتن "عبد الرحمن إبراهيم"، المدير الفني للمنتخبات القومية لكمال الأجسام بالمركز الأول في بطولة الجمهورية كأس مصر المفتوحة للكبار للدرجة الأولى، والدرجة الثانية مجمعة، والتي أقيمت تحت إشراف الاتحاد المصري لكمال الأجسام بنادى المنيب الرياضى بالجيزة.

وحصل البطل البحراوي أحمد على المركز الأول على الميدالية الذهبية وزن 65 كجم، والبطل حسن حسانين حسن على الميدالية الذهبية، والمركز الأول وزن 70 كجم، والبطل أمير الإمام الباز على الميدالية الذهبية، والمركز الأول وزن 80 كجم، والبطل مصطفى العربي حامد على المركز الأول، والميدالية الذهبية وزن 90 كجم، والبطل فرج محمد المتولي على المركز الأول، والميدالية الذهبية وزن 100 كجم، والبطل أمير محمد محمود على المركز الثاني، والميدالية الفضية وزن 70 كجم، والبطل محمد جابر فاتح على المركز الثاني، والميدالية البرونزية وزن 75 كجم، والبطل محمود عصام معوض على المركز الرابع وزن 75 كجم، والبطل محمود كمال البدري على المركز الرابع وزن 85 كجم.

ومن جانبه وجه الكابتن عبد الرحمن ابراهيم الشكر والتقدير للمدربين المحترمين، الذين عملوا بأمانة، وصدق واجتهاد؛ لتحقيق هذه الإنتصارات المشرفة، ولجميع اللاعبين الأبطال، كما وجه الشكر للاتحاد المصري لكمال الأجسام بقيادة الدكتور عادل فهيم، رئيس الاتحاد المصري، والعربي، والإفريقي، والنائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، والمساعد التنفيذي للإتحاد الدولي، على ما يقدمه من دعم للاعبين والمدربين بصفة دائمة، ووجه الشكر أيضا ل أحمد الشامي، نائب رئيس الاتحاد المصري، والإفريقى لكمال الأجسام، على ما يقدمه من دعم مستمر للاعبين من أجل تنمية مهاراتهم؛ للوصول إلى مراكز متقدمة فى البطولات وكذا الدعم المستمر للعبة كمال الأجسام وللقائمين عليها.

وتتقدم أسرة الشباب والرياضة بالدقهلية، بقيادة الدكتورة منى عثمان، وكيل الوزارة، والدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية لشئون الرياضة، بخالص التهاني والتبريكات لنادى الناصرية الرياضي، والكابتن عبد الرحمن ابراهيم المدير الفني للمنتخبات القومية لكمال الأجسام، وخالص الشكر والتقدير للمدربين المحترمين واللاعبين الفائزين فى بطولة الجمهورية لكأس مصر المفتوحه للكبار.

تأتي مشاركة أبطال نادي الناصرية الرياضي لكمال الأجسام بالدقهلية تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، وتوجيهات الدكتورة منى عثمان، وكيل الوزارة، وإشراف الدكتور أيمن ربيع، وكيل المديرية للرياضة، والدكتور محمد رمضان، مدير عام الرياضة.