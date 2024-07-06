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6912 طالبا وطالبة بالأقصر يؤدون اليوم امتحانى الكيمياء والجغرافيا.. فيديو

السبت، 06 يوليو 2024 09:08 ص
6912 طالبا وطالبة بالأقصر يؤدون اليوم امتحانى الكيمياء والجغرافيا.. فيديو طلاب الثانوية العامة
الأقصر – أحمد مرعى

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رصد "تليفزيون اليوم السابع" الأجواء أمام مدارس الأقصر، اليوم السبت، ولحظات توجه طلبة وطالبات الثانوية العامة إلى اللجان لأداء امتحانات مواد الكيمياء للشعبة العلمية، ومادة الجغرافيا لطلبة الشعبة الأدبية، وذلك في سابع أيام ماراثون الثانوية العامة للعام الدراسى 2023/2024، والتي تستمر لمدة 3 ساعات من التاسعة صباحاً وحتى 12 مساء.

ومن جانبه، كشف الدكتور صبرى خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، أنه تجرى امتحانات الثانوية العامة فى 22 لجنة أساسية وفرعية يجرى تجهيزها لخدمة 6912 طالبا وطالبة، حيث تضم المحافظة (5154 طالبا وطالبة بشعبة علمى علوم – 389 طالبا وطالبة فى شعبة علمى رياضة – و1369 طالبا وطالبة فى شعبة الأدبى)، كما تم تجهيز استراحات المراقبين خلال امتحانات الثانوية العامة لخدمتهم طوال فترة الامتحانات.

جدير بالذكر، أن أعداد الطلاب المتقدمين لأداء امتحان شهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة 745 ألفا و86 طالبا، وعدد لجان النظام والمراقبة الموزع عليها طلاب الثانوية العامة على مستوى الجمهورية 11 لجنة و4 لجان إدارة على مستوى الجمهورية و1981 لجنة سير على مستوى الجمهورية و7 لجان تقدير على مستوى الجمهورية بالإضافة إلى 84 مركزا لتوزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية و81 طالبا يؤدون الامتحان داخل السجون و38 طالبا بمستشفى سرطان الأطفال و255 طالب مكفوف و3306 طالب دمج تعليمى و1646 طالبا بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا.

ووجهت وزارة التربية والتعليم عدة تعليمات للطلاب، مشددة على أنه من الضروري أن يلتزم الطالب بحدود تظليل دائرة الإجابة فقط ، وبشكل كامل حتى لا يكون هناك شك في إجابته وفي حالة اختياره إجابة خاطئة يقوم بوضع علامة × واضحة على الإجابة الخاطئة وتظليل الإجابة الصحيحة تظليلا كاملا، كما يجب على الطالب التركيز جيدا للحفاظ على ورقة إجابة البابل شيت والالتزام بتظليل الإجابات الصحيحة، مع نقل وكتابة البيانات بشكل واضح في كراسة الإجابة.








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