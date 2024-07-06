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25551 طالبا يؤدون امتحانات الثانوية العامة بكفر الشيخ.. فيديو

السبت، 06 يوليو 2024 09:14 ص
25551 طالبا يؤدون امتحانات الثانوية العامة بكفر الشيخ.. فيديو طلاب الثانوية العامة بكفر الشيخ
كفر الشيخ- محمد سليمان

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قدم تليفزيون اليوم السابع بثا مباشراً بعنوان يا رب اكتبلهم النجاح...25551 طالبا يتوافدون على لجان امتحانات الثانوية العامة بكفر الشيخ.. مباشر ، ضمن المواد الأساسية والمضافة للمجموع، وقد أدى الطلاب الامتحان عقب أجازة عيد الأضحى في 5 مواد مضافة للمجموع لكل من القسمين العلمي والأدبي" اللغة العربية واللغة الفرنسية والتاريخ والفيزياء، واللغة الانجليزية"، في ظل توفير الأجواء المناسبة لأداء الإمتحان بتوجيهات اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ.

وتابع محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، توزيع الأسئلة من مركز التوزيع غرب المدينة، فجر اليوم السبت، لحين وصول صناديق الاسئلة للجان ال76، إضافة لأعمال تطهير وتعقيم اللجان قبل وبعد أداء الطلاب الإمتحانات، إضافة لمتابعة أعمال الإمتحانات من الغرفة الرئيسية بالمديرية، والتواصل بالغرف الفرعية بـ 12 إدارة تعليمية.







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