اليوم السابع
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19 شهيدا حصيلة العدوان على المحافظة الوسطى فى غزة خلال الليلة الماضية

السبت، 06 يوليو 2024 09:08 ص
19 شهيدا حصيلة العدوان على المحافظة الوسطى فى غزة خلال الليلة الماضية قطاع غزة
كتب محمد عبد العظيم

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أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل نقلا عن إعلام فلسطيني: ارتفاع حصيلة العدوان على المحافظة الوسطى بالقطاع خلال الليلة الماضية إلى 19 شهيدا. 

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.







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