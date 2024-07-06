‏محافظ كفر الشيخ يتابع عمل المرافق والخدمات من مركز الشبكة الوطنية للطوارئ

كفر الشيخ- محمد سليمان

تابع اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، والدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظة كفر الشيخ، اليوم السبت، مستوى المرافق والخدمات من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة ، وذلك بحضور اللواء عبد الغفار الديب، السكرتير العام المساعد للمحافظة، وقيادات المحافظة التنفيذية.

وشدد محافظ كفرالشيخ، على تحسين الخدمات والمرافق المقدمة للمواطنين في جميع مدن وقرى المحافظة، وضرورة الإلتزام بالقانون، وعدم التعدى على الأرصفة أو إشغال الطريق العام، وتكثيف أعمال النظافة، وإزالة الإشغالات والتعديات على حرم الشارع العام، وإستكمال أعمال الرصف والإنترلوك، وتحقيق الإنضباط والسيولة المرورية، وإستمرار أعمال حملات الرقابة علي الأسواق بجميع مراكز ومدن المحافظة، وعمل محاضر للمخالفين من أصحاب المحلات وكذلك الباعة الجائلين، بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية.