وفاة أحمد رفعت.. استشارى يكشف لماذا توقفت عضلة قلبه للمرة الثانية؟ "فيديو"

كتبت فاطمة خليل

جاء خبر وفاة اللاعب أحمد رفعت، صانع ألعاب مودرن سبورت ومنتخب مصر، الذى توفى في عمر 31 سنة، ليثير الحزن لدى جموع الشعب المصرى، بعد تدهور حالته الصحية بشكل مفاجئ عقب التعافى من وعكة صحية على مدار الأشهر الماضية، في هذا التقرير نتعرف على سبب توقف عضلة القلب المفاجئ لأحمد رفعت.

قال الدكتور سليمان بلال، استشارى القلب والحالات الحرجة بقصر العيني، أن الموت القلبى المفاجئ أو السكتة القلبية المفاجئة حالة متكررة زادت بشكل كبير خاصة بين الشباب، لذا لا بد من التوعية بهذه الحالة.

وأوضح، فى مداخلة هاتفية علي تليفزيون اليوم السابع، أن اللاعب أحمد رفعت قد أصيب بسكتة قلبية مفاجئة، والتي لها سببين رئيسيين السبب الأول هو قصور كبير وحاد في أحد الشرايين التاجية والسبب الثانى ضربات بطينية سريعة "خبيثة".



وتابع قائلا أن اللاعب أحمد رفعت كان معرضاً لخطر الإصابة مرة أخرى بتوقف في عضلة القلب، بعد أن تعرض من قبل للإغماء في الملعب بسبب توقف عضلة القلب في شهر مارس الماضى.



وأشار إلى أنه بعد تعافيه من توقف عضلة القلب كان عرضة مرة أخرى للإصابة، خاصة إذا كان لديه تاريخ وراثى في العائلة.



وتابع قائلاً أنه من الناحية الطبية يمنع مريض الأزمة القلبية بعد تعافيه من بذل أي مجهود بدنى كبير أو حتى ممارسة الرياضة.



وأكد أنه عادة مع الاجراءات الطبية الحديثة وأجهزة يتم تركيبها للمريض وأدوية يحصل عليها مريض الأزمة القلبية تقل فرص تعرض المريض لأزمة قلبية ثانية.