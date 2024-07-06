اليوم السابع
Ads
السبت، 06 يوليو 2024 11:13 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

وزير الخارجية: السودان يعانى من خسائر مادية جسيمة وتدمير للمرافق الحيوية

السبت، 06 يوليو 2024 11:01 ص
وزير الخارجية: السودان يعانى من خسائر مادية جسيمة وتدمير للمرافق الحيوية السفير بدر عبد العاطى وزير الخارجية
كتب محمد عبد العظيم - عبد الوهاب الجندى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال السفير بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، إنه ليس خافيًا عليكم خطورة الأزمة الراهنة التي يواجهها السودان الشقيق، وتداعيات الاقتتال الدائر منذ ما يزيد عن العام، سالت خلالها دماء عشرات الآلاف من المدنيين الأبرياء، ونزح الملايين من السكان لمناطق أكثر أمانًا سواء داخل السودان، أو باللجوء لدول الجوار، فضلًا عن الخسائر المادية الجسيمة التي لها الممتلكات العامة والخاصة، وتدمير العديد من المرافق الحيوية في البلاد.

وأضاف عبد العاطي، خلال كلمته بمؤتمر القوى السياسية والمدنية السودانية، أن هناك عقبات تواجه الموسم الزراعي بالسودان، مما ترتب عليه نقصًا حادً في الأغذية، كما أدى الصراع وتداعياته السلبية إلى تدهور المؤسسات الصحية، ونقص الأدوية ومستلزمات الرعاية الصحية، وهو الأمر الذي أدى إلى تداعيات صحية كارثية على مجمل الأوضاع الإنسانية.

وأكد وزير الخارجية أن مصر استمرت في بناء مشروعات البنية التحتية والمشروعات التنموية لتوفير الخدمات الأساسية لهم كمشروع الربط الكهربائي ومشروع بناء ميناء وادي حلفا، ومصر تعمل على وقف نزيف الدم في السودان وتحقيق متطلعات الشعب السوداني.

 

 

المشاركون-بالمؤتمر-(2)
المشاركون-بالمؤتمر-(2)

 

بدء-المؤتمر
بدء-المؤتمر

 

القوى-السياسية-المدنية-السودانية
القوى-السياسية-المدنية-السودانية

 

المؤتمر
المؤتمر

 

كلمة-وزير-الخارجية
كلمة-وزير-الخارجية

 

جانب-من-مؤتمر-القوى-السياسية-السودانية
جانب-من-مؤتمر-القوى-السياسية-السودانية

 

مؤتمر-القوى-السياسية-المدنية-السودانية
مؤتمر-القوى-السياسية-المدنية-السودانية

 

المشاركون-بمؤتمر-القوى-السياسية-المدنية-السودانية
المشاركون-بمؤتمر-القوى-السياسية-المدنية-السودانية

 

وزير-الخارجية
وزير-الخارجية

 

وزير-الخارجية-بدر-عبد-العاطى
وزير-الخارجية-بدر-عبد-العاطى

 

السفير-بدر-عبد-العاطى
السفير-بدر-عبد-العاطى

 

مؤتمر-القوى-السياسية-المدنية
مؤتمر-القوى-السياسية-المدنية

 

جانب-من-المؤتمر
جانب-من-المؤتمر

 

المشاركون-بالمؤتمر
المشاركون-بالمؤتمر

 

مؤتمر-معا-لوقف-الحرب-فى-السودان
مؤتمر-معا-لوقف-الحرب-فى-السودان

 

وزير-الخارجية-خلال-المؤتمر
وزير-الخارجية-خلال-المؤتمر

 

جانب-من-المشاركين-بالمؤتمر
جانب-من-المشاركين-بالمؤتمر

 







وزير الخارجية

كلمة وزير الخارجية

مؤتمر السودان

اخبار السودان

مؤتمر القوي السياسية السودانية




مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة