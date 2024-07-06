وحدات فندقية باستراحة المقر التابع للوادى الجديد بأسيوط بـ10 ملايين جنيه

الوادى الجديد - ماهر البهنساوى

أعلن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بدء أعمال رفع كفاءة مقر العقار التابع للمحافظة بحي السادات بمحافظة أسيوط بدعم من وزارة التضامن الاجتماعي بقيمة 10 ملايين جنيه، والذي تم تخصيصه لإنشاء وحدات فندقية يخصص عائدها لصالح مؤسسة التكافل الاجتماعي التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة.

وأوضح محافظ الوادى الجديد، أنه تم تكليف الوحدة المحلية لمركز الخارجة بتنفيذ أعمال رفع الكفاءة للعقار المكون من 6 طوابق، وذلك في إطار خطة محافظة الوادي الجديد، لتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة، وتنمية موارد مؤسسة التكافل للوفاء بدورها في دعم الحالات الأكثر احتياجًا والأسر المستحقة.