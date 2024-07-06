هؤلاء يقررون من يترشح باسم الحزب الديمقراطى حال انسحاب بايدن من السباق

كتبت رباب فتحى

تحت عنوان "هؤلاء الديمقراطيون الغامضون ربما يصبحون قريبا صانعى الملوك"، ألقت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية الضوء على الجدل المثار حول مطالبة الرئيس الأمريكى، جو بايدن بالانسحاب من السباق الرئاسى بعد الأداء الكارثي فى المناظرة الرئاسية، وقالت إنه فى حال قرر التنحى، سيقرر مجموعة من الأشخاص من سيحل محله على بطاقة الانتخابات، فمن هؤلاء؟

وأوضحت الصحيفة أنهم محامون وأعضاء مجلس إدارة المدرسة، ونشطاء عماليون وقادة دينيون، وديمقراطيون مدى الحياة، ووافدون جدد إلى الحزب. وبلغ بعضهم للتو 18 عامًا، والبعض الآخر يقترب من 80 عامًا. هؤلاء هم الأشخاص الذين يشكلون 3939 مندوبًا في المؤتمر الوطني الديمقراطي. يتم انتخاب البعض، ويتم اختيار البعض الآخر - كل ولاية لديها قواعدها الخاصة - للقيام بمهمة احتفالية عادة: تسمية مرشحهم لمنصب الرئيس.

ولكن في السيناريو - الذي لا يزال غير مرجح - بأن يتنحى الرئيس بايدن عن منصبه كمرشح، سيتم تكليفهم فجأة باختيار مرشح جديد.

وقالت نيويورك تايمز إنه لم يعتزم معظم هؤلاء المندوبين أن يصبحوا صانعي ملوك في الحزب الديمقراطي، ولكن في حالة انسحاب بايدن، فسيعهد إليهم تحديد مصير الحزب ومستقبل البلاد ككل.

وقال فيل سوانهورست، رئيس الحزب الديمقراطي في مقاطعة أو كلير في ولاية ويسكونسن ومندوب لأول مرة، إنه "مع كل الاضطرابات المستمرة"، فإنه لا يريد مناقشة ما سيفعله كمندوب حر إذا تم تحريره من تعهده.. وبدلاً من ذلك، قال إنه سيتبع توجيهات بن ويكلر، رئيس حزب الولاية.



