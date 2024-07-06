نقيب الفلاحين يحذر من انتشار دودة الحشد فى محصول الذرة

كتبت ـ أسماء نصار

حذر حسين عبدالرحمن أبو صدام نقيب عام الفلاحين من دودة الحشد التى تعد أخطر الحشرات التي تهدد محصول الذرة في مصر وسرعتها تصل الي 100 كم في اليوم، وتضع أنثي الحشرة نحو 2000 بيضة خلال فترة حياتها والتي لا تزيد عن 30 يوما في الصيف و90 يوما في الشتاء، وهي تصيب وتتغذي علي أكثر من 80 نوعا من النباتات والمحاصيل المنزروعة في مصر.

أضاف أبو صدام، أن عددا كبيرا من مزارعي الذرة هذا الموسم يشكون من هلاك محاصيلهم بشكل كامل جراء انتشار هذه الحشرة المرعبة وتعرضهم لخسائر فادحة.

وأشار أبو صدام، إلى أن هذه الحشرة تنشط ليلا وتنتقل من حقل إلى آخر وتختبئ اليرقات في جوف عود الذرة مما يصعب مكافحة هذه الحشرة بالطرق التقليدية.

أوضح أن أنسب طريقة لمكافحة هذه الحشرات بجانب رش المحصول بالمبيدات اللازمة ليلا هو الرش اليدوي، ورش المبيدات في جوف العود للقضاء علي اليرقات بشكل مباشر مع تبكير الزراعة والتحميل علي البقوليات وزراعة الأصناف مبكرة النضج وجمع الأعواد المصابة وحرقها.

وأكد أبو صدام، أن وزارة الزراعة ما زالت تلقي اللوم في انتشار الحشرة علي ارتفاع درجات الحرارة والاكتفاء بالبيانات الإعلامية عن حملات لمكافحة الحشرة والتعريف بأنواع المبيدات الفعالة وبعض الإرشادات بما لا يكفي للقضاء علي هذه الحشرات الخطيرة حتي باتت تهدد محاصيل الذرة والقصب والأرز والقطن والطماطم وغيرها من المحاصيل الاستراتيجية، مطالبا بسرعة عمل برنامج قومي لمكافحة هذه الحشرة الفتاكة بالرش بالطائرات وإصدار التوصيات والبيانات والإرشادات الخاصة بها في كل وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي.

دخلت دودة الحشد أفريقيا عام 2016 ودخلت مصر في مايو 2019 قادمة من السودان، أي أنها دخلت مصر منذ 5 سنوات وكان ظهورها الأول في جنوب مصر وحاليا منتشرة في مصر.