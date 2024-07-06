معلومات عن برنامج توسعات الصرف الصحى بالفيوم

الفيوم رباب الجالى

تشهد محافظة الفيوم تنفيذ مشروعات برنامج توسعات الصرف الصحى بمحافظة الفيوم، والذى يستهدف إنشاء وإعادة تأهيل عدد كبير من محطات الصرف الصحى والرفع على مستوى قرى ومراكز المحافظة، وفيما يلى أهم المعلومات عن هذه المشروعات.

البرنامج من البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية EBRD والبنك الأوروبى للاستثمار EIP ومنحة من الاتحاد الأوروبي للمشروعات البرامج الجارى تنفيذها بمختلف أنحاء المحافظة تشمل عقود إنشاء محطات رفع وشبكات.

القرى المستهدفة لإنشاء محطات جديدة هى ( زاوية الكرادسة-كفر محفوظ - العجميين وأبو شنب - اللاهون والعدوة - أبشواى - سنهور البحرية - قصر رشوان)

كما يشمل المشروع محطات المعالجة بعدد كبير من قرى مختلف مراكز المحافظة .

القرى المستهدفة لإنشاء محطات المعالجة هى ( إبشواي- أبو شنب - كفر محفوظ - اللاهون - العجميين - ومحطة معالجة زاوية الكرادسة )

تعمل شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم على زيادة وتفعيل الدور المجتمعى وتكثيف حملات طرق الأبواب والجلسات المجتمعية لتقريب وجهات النظر فى بعض المشاكل والمعوقات التى تواجه تنفيذ الأعمال.

يتم عقد اجتماعات دورية للجهات المشاركة لمناقشة المشاكل الفنية ووضع جميع المقترحات والحلول والبدائل للإزالة كافة العقبات لضمان سرعة الانتهاء من تنفيذ الأعمال وفق البرامج الزمنية المحددة.



يتم إلزام جميع شركات المقاولات المنفذة للمشروعات بكافة البنود التعاقدية وقواعد السلامة والصحة المهنية لضمان عدم وقوع أى حادث يؤثر على سير العمل

برنامج توسعات الصرف الصحى بمحافظة الفيوم يهدف إلى زيادة فرص الحصول على خدمات الصرف الصحى فى المناطق الريفية من 48% إلى 86%.

يحسن الظروف المجتمعية والصحية والاقتصادية لسكان القرى وحماية الموارد المائية والبيئة من التلوث والقضاء على أثر التلوث البيئى ببحيرة قارون.