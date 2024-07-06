محافظ كفر الشيخ يتفقد مركز استدامة للتدريب والتطوير والمركز التكنولوجى

كفر الشيخ- محمد سليمان

تفقد اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، والدكتور عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ، اليوم السبت، المركز التكنولوجى بديوان عام المحافظة، لمتابعة تقديم طلبات راغبي التصالح، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، واستمع محافظ كفر الشيخ من المشرف العام على المراكز التكنولوجية حول الخدمات المقدمة بالمراكز التكنولوجية وخدمات المواطنين، وذلك بحضور اللواء عبد الغفار الديب السكرتير العام المساعد للمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية.

كما تفقد محافظ كفرالشيخ، والدكتور عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفرالشيخ، اليوم السبت، مركز استدامة للتدريب والتطوير، بديوان عام المحافظة، مشيداً بجهود التطوير والبرامج التدريبية، والذى يعد مركزاً متميزًا للتدريب والتطوير على مستوى المحافظة وإقليم الدلتا، لتقديم برامج تدريبية متنوعة تلبى إحتياجات سوق العمل، وتنمية مهارات الشباب والعاملين بالجهاز الإدارى بالمحافظة وكافة فئات المجتمع وتطوير قدراتهم لخدمة المجتمع.

قال محافظ كفر الشيخ، إن طلبات التصالح، ستعود على المواطنين في صورة خدمات متعددة، موجهاً بإيجاد الحلول العاجلة لطلبات المواطنين والتواصل معهم ميدانيًا، قائلاً : " نعمل من أجل خدمة المواطن وليس لدينا أهم منه وتحقيق رضاه غايتنا حيث أنه أساس التنمية والتقدم، وهدفنا الأول أن تكون محافظة كفرالشيخ نموذجاً رائداً في التنمية على مستوى كافة المجالات، وأن المواطن محور اهتمامنا الرئيسي، وهذا يظهر من خلال جهودنا في تسهيل خدمات المواطنين مع الجهات المعنية لتقديم الحلول لمشاكلهم كما نعمل جميعاً علي خدمة المواطنين ونسعى للعمل برضا وقناعة لتحقيق رضا المواطن، لافتاً أن جميع مرافق الدولة الخدمية تهدف إلى تحقيق رضا المواطن، ودور المركز التكنولوجي مهم جدًا في هذا الإطار، وتحقيق التحول الرقمي وربط الخدمات لتحسين جودة الحياة وتسهيل الوصول إلى الخدمات بسهولة، بما يلبى احتياجات المواطنين.

قال محافظ كفرالشيخ، أن الهدف من التدريب والتطوير هو تحقيق الريادة في تطوير العنصر البشرى والرقمنة فى نطاق المحافظة بطريقة تواكب متطلبات سوق العمل المتغيرة وابتكار نظم وأساليب أكثر كفاءة وفعالية، وتقديم تدريب تفاعلى عالى الجودة قائم على الجدارات لتحسين أداء وإنتاجية رأس المال البشرى بالمحافظة، لتحقيق الاستدامة ومنها "التميز - الإبداع - التكامل - العمل المؤسسي - القيادة - الشفافية".

أضاف محافظ كفرالشيخ، أن الهدف أيضاً تدريب وتأهيل كافة فئات المجتمع من القطاعات المختلفة والأفراد، وذلك إستجابة لمتطلبات سوق العمل الآخذة فى النمو والتطور، وتقديم خدمات التدريب والتثقيف والحلول الإستشارية عالية الجودة وفق معايير عالمية وإقليمية ومحلية وبطرق ابتكارية ومتطورة، والقيام بدور مجتمعى مستدام في دعم المستفيدين من الفئات المجتمعية المختلفة ببرامج تدريبية نوعية تراعى البعد الإجتماعى، والمشاركة فى تنفيذ برامج التدريب التحويلي لتنمية مهارات شباب الخريجين على برامج التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات وبرامج التأهيل لسوق العمل، وذلك بأسعار مخفضة تراعى البعد الاجتماعى ولا تهدف للربح.

ومن جانبه قال نائب محافظ كفرالشيخ، إن المركز يقدم العديد من الخدمات التدريبية مثل، برامج التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات Digital Transformation & IT، وبرامج الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الألى ICDL الدولية، وبرامج اللغة الإنجليزية English courses، وبرامج المحاسبة الإلكترونية E- accounting، وبرامج تصميم الجرافيك والفوتوشوب Graphics & Photoshop، وبرامج نظم المعلومات الجغرافية والتغيرات المكانية ARC GIS، وبرامج التحليل الإحصائى وتحليل الأعمال SPSS – Business Analysis، وبرامج البرمجة - الشبكات – تصميم المواقع Programming – Networking – Web Designing، وبرامج صيانة الحاسب الآلي Maintenance.

مؤكداً أن إستدامة؛ مركز اختبارات دولية معتمدة من ICDL Arabia، حاصل على شهادة الجودة ISO 9001، وشهادات حكومية معتمدة، فضلًا عن خبرات متراكمة في مجال التدريب والتطوير لما يزيد عن 20 عامًا، بالإضافة إلى محاضرين متخصصين باعتمادات محلية ودولية، ومعامل وقاعات تدريبية مجهزة بأحدث التقنيات، ونظام متابعة التعلم وقياس الأثر المستمر، وبرامج تدريبية مصممة لمختلف الفئات العمرية (أطفال - شباب)، ومواعيد مرنة للدراسة وبرامج الدراسة الخاصة Private training.



جانب من التفقد



جانب من زيارة محافظ كفر الشيخ للمركز التكنولوجي



جانب من محافظ كفر الشيخ لمركز استدامة



محافظ كفر الشيخ يتفقد المركز التكنولوجي