اليوم السابع
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كلب يعقر 11 شخصا بمنطقة سوزان فى المنوفية

السبت، 06 يوليو 2024 11:59 م
كلب يعقر 11 شخصا بمنطقة سوزان فى المنوفية كلاب - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى

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أصيب 11 شخصا بجروح متفرقة بالجسم بمنطقة سوزان التابعة لمدينة السادات بمحافظة المنوفية، بعقر كلب مسعور، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء عمر رؤوف مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد نضال المغربى مأمور مركز شرطة السادات بمديرية أمن المنوفية، يفيد تلقيه بلاغ بوصول 11 شخصا إلى مستشفى السادات مصابين بجروح متفرقة بالجسم بمنطقة سوزان التابعة لمدينة السادات بمحافظة المنوفية، وذلك لتعرضهم لعقر كلب مسعور، وتم تلقى الأمصال، وإخطار الطب البيطرى، وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.







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