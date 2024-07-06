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غارات جوية تستهدف المناطق الشمالية من مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

السبت، 06 يوليو 2024 09:10 ص
غارات جوية تستهدف المناطق الشمالية من مخيم النصيرات وسط قطاع غزة قصف مخيم النصيرات فى قطاع غزة
كتب محمد عبد العظيم

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أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل نقلا عن إعلام فلسطيني: غارات جوية تستهدف المناطق الشمالية من مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. 

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.


 







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