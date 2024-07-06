طهران: مراسم أداء اليمين الدستورية للرئيس الإيرانى المنتخب بعد التأكد من صحة العملية الانتخابية

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قال وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي ، إن مراسم أداء اليمين الدستورية من قبل الرئيس الإيراني المنتخب مسعود بزشكيان ، ستكون بعد التأكد من صحة العملية الانتخابية من قبل مجلس صيانة الدستور.. مشيرا إلى أنه سيتم إجراء المراحل التالية للانتخابات في وقتها الخاص .



وأكد وحيدي في مؤتمر صحفي اليوم السبت أذاعته وكالة الأنباء الإيرانية ارنا أن مسعود بزشكيان هو الرئيس المنتخب من قبل الشعب الإيراني في الدورة الرئاسية الـ 14 ، موجها إليه التهنئة على انتخابه، كما شكر المرشحين الآخرين سعيد جليلي، محمد باقر قاليباف، امير حسين قاضي زاده هاشم، علي رضا زاكاني و مصطفى بور محمدي الذين ساهموا في اجراء وانجاح هذه الانتخابات في جو هادىء وآمِن.



ورأى أن هذه الانتخابات كانت مميّزة وفي هذه الفترة القصيرة المتاحة تم تحقيق مستوى عالٍ من النزاهة والشفافية،.. مشيرا إلى أن إيران دخلت مرحلة جديدة وعلى الجميع الآن أن يتحدوا ويكونوا يدا واحدة من أجل تقديم الأفضل للشعب الإيراني.