طلاب الثانوية بالدقهلية يبدأون امتحان مادتى الكيمياء والجغرافيا.. فيديو

الدقهلية -محمد الحبشى

دخل منذ قليل طلاب الثانوية العامة بمحافظة الدقهلية، لجان اختبارات نهاية العام الدراسى الجديد 2023-2024، وذلك لأداء مواد الكيمياء والجغرافيا، لشعبتى العلمى والأدبي، ومدة كل مادة 3 ساعات .

وفتحت المدارس واللجان التى تشهد اختبارات الثانوية العامة، فى تمام ال8.5 لدخول الطلاب، الى اللجان استعدادا لانطلاق الاختبارات، التى تنطلق فى تمام الساعة 9 صباحا، وتمتد حتى الساعة 12 من صباح اليوم

وانطلقت اختبارات نهاية العام الدراسى 2023 -2024، للثانوية العامة الاثنين الموافق 6/10، وسط تشديدات أمنية فى محيط المدارس واللجان التى تشهد اختبارات الثانوية العامة، اضافة لتطبيق الاجراءات الاحترازية بتعليمات من وزارة التربية والتعليم، لمديريات التعليم على مستوى محافظات الجمهورية

كان قد أعلن ناصر شعبان، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية جاهزية مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، لاستقبال ماراثون امتحانات الثانوية العامة الدور الأول 2023 - 2025 والتى انطلقت يوم الاثنين الماضي، 10 يونيو بالمواد غير مضافه للمجموع

ويؤدى الإمتحانات فى محافظة الدقهلية 56 ألف و 299 طالب وطالبة، موزعين(37492 بالقسم العلمى شعبة العلوم، و8030 بالقسم العلمى شعبة الرياضيات، و10449 بالشعبة الأدبية، و131 دمج و9 مكفوفين و2 بالجنة الأورام و6 بالجنة سجن جمصة و323 طلاب التعليم الدولى امام 150 لجنه بالإضافة الى اربع لجان منها لجنه للمكفوفين ولجنه مستشفى الأورام ولجنه المتفوقين ولجنة سجن جمصة بإجمالى 154 لجنة على مستوى الإدارات التعليمية.



وشدد وكيل الوزارة، على ضرورة استمرار أعمال التعقيم والتطهير لجميع مقار سير الامتحان، فضلا عن التعقيم والتطهير قبل وبعد انتهاء اليوم الامتحاني، حفاظاً على سلامة جميع الطلاب والعاملين داخل اللجان.

وجرى توزيع مخصصات اللجان من وسائل الإجراءات الاحترازية من الكمامات والمطهرات والكاشف الحراري، والتأكد من جميع وسائل الأمن والسلامة داخل جميع اللجان.

وكلف وكيل الوزارة قيادات المديرية والإدارات التعليمية بالمرور على اللجان للتأكد من الانتهاء من تجهيز جميع اللجان الإمتحانية وفرشها بالأثاث المناسب للمرحلة الثانوية.

كما تم تجهيز وفرش جميع استراحات رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين والمعاونين المنتدبين للعمل بلجان الامتحانات بالمحافظة، والبالغ عددها 34 استراحة على مستوى المحافظة وتجهيزها بالأثاث ووسائل الإعاشة الجيدة اللازمة.

كما تم التشديد على مشرفى الاستراحات بتذليل كافة العقبات، والعمل على توفير الإقامة المريحة اللائقة بمكانة المعلم

. وأكد "شعبان " على الإجرءات التى اتخذتها المديرية لاستقبال مارثون امتحانات الثانوية العامة، وعلى رأسها التأكد من سلامة وتأمين مركز توزيع الأسئلة، والمرور على جميع اللجان المرشحة داخل المديرية للوقوف على مدى صلاحيتها لأداء الامتحان بها ، وتطهير وتعقيم الحجرات، وفرش اللجان طبقاً لتعليمات لجنة النظام والمراقبة، وبما يحقق التباعد الاجتماعى بين الطلاب ،والتأكد من صلاحية التليفونات الأرضية الموجودة بمقار لجان سير الامتحان.

كما أكد وكيل الوزارة أنه طبقاً لتوجيهات محافظ الدقهلية، فقد تم التنسيق مع كلا من مديرية أمن الدقهلية، لتوفير الحماية اللازمة وتأمين اللجان ومركز توزيع الأسئلة، والتنسيق مع مديرية الصحة والتأمين الصحي، لتوفير طبيب أو زائره صحية داخل كل لجنة، والتنسيق مديرية الكهرباء لتأمين وصول التيار الكهربائى أثناء عمل اللجان، ومديرية التموين والتنسيق مع مرفق الإسعاف لتمركز سيارات الإسعاف فى محيط اللجان، والتنسيق مع رؤساء المدن والأحياء لرفع الإشغالات، ومنع الأسواق فى محيط اللجان، وتكدس أولياء الأمور والطلاب بمحيط المدارس التى بها لجان طوال اليوم

ولفت شعبان أنه تم تشكيل غرفة عمليات المديرية والإدارات لمتابعة سير امتحانات الثانوية العامة، لحظة بلحظة وتذليل كافة العقبات التى قد تواجه رؤساء اللجان، وحل جميع المشكلات التى قد تواجه سير الامتحان، مؤكداً أنه تم التنبيه على جميع الطلاب بالحضور قبل بداية اللجان بوقت مناسب، للتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، والالتزام بالقرارات والتعليمات والضوابط المنظمة للعملية الامتحانية، وعدم اصطحاب التليفون المحمول أو أى وسيلة الكترونية من شأنها المساعدة على الغش، والتنبيه على جميع الملاحظين بتوفير الجو المناسب للطلاب لأداء الامتحانات بصورة طيبة، مع الحزم والانضباط، حفاظاً على صالح الطلاب وتحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص.



الجدير بالذكر، إن أعداد الطلاب المتقدمين لأداء امتحان شهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة 745 ألف و86 طالبا، وعدد لجان النظام والمراقبة الموزع عليها طلاب الثانوية العامة على مستوى الجمهورية 11 لجنة و4 لجان إدارة على مستوى الجمهورية و1981 لجنة سير على مستوى الجمهورية و7 لجان تقدير على مستوى الجمهورية بالإضافة إلى 84 مركز لتوزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية و81 طالبا يؤدون الامتحان داخل السجون و38 طالبا بمستشفى سرطان الأطفال و255 طالب مكفوف و3306 طالب دمج تعليمى و1646 طالب بمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا.

ووجهت وزارة التربية والتعليم عدة تعليمات للطلاب، مشددة على أنه من الضرورى أن يلتزم الطالب بحدود تظليل دائرة الإجابة فقط ، وبشكل كامل حتى لا يكون هناك شك فى إجابته وفى حالة اختياره إجابة خاطئة يقوم بوضع علامة × واضحة على الإجابة الخاطئة وتظليل الإجابة الصحيحة تظليلا كاملا، كما يجب على الطالب التركيز جيدا للحفاظ على ورقة إجابة البابل شيت والالتزام بتظليل الإجابات الصحيحة، مع نقل وكتابة البيانات بشكل واضح فى كراسة الإجابة.



