ستارمر: مخطط ترحيل اللاجئين إلى روندا "مات ودُفن قبل أن يبدأ"

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وصف رئيس الوزراء البريطانى الجديد كير ستارمر، مخطط ترحيل اللاجئين إلى رواندا بأنه "وسيلة للتحايل" مؤكدا أن الخطة "ماتت ودُفنت قبل أن تبدأ".



وقال رئيس الوزراء فى حديثه لوسائل الإعلام فى داونينج ستريت "لقد مات مخطط رواندا ودُفن قبل أن يبدأ. لم يكن هذا المخطط رادعًا أبدًا" وفق ما نقلته صحيفة الجارديان البريطانية اليوم /السبت/.



وأوضح أن الاحتمالات كانت عدم الذهاب وعدم المعالجة والبقاء هنا، وبالتالى دفع تكاليف الإقامة لفترة طويلة جدًا..وخلص بالقول: "لقد كان له تأثير معاكس تمامًا ولست مستعدًا لمواصلة الحيل التى لا تشكل رادعًا".



وكان هذا الإعلان متوقعا على نطاق واسع لأن ستارمر قال إنه سيتخلى عن الخطة التى كلفت مئات الملايين من الدولارات لكنها لم تنجح قط.