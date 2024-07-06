روسيا تدمر 8 طائرات مسيرة أوكرانية فوق مقاطعتى كورسك وبيلجورود

أحمد علوى

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم السبت، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية، أسقطت ودمرت 8 طائرات مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعتي "كورسك" و"بيلجورود".

وذكرت الوزارة - في بيان نقلته وكالة أنباء (سبوتنيك) - "خلال الليلة الماضية، حاول نظام كييف تنفيذ هجمات إرهابية باستخدام طائرات مسيرة على الأراضي الروسية".. موضحة أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت 7 طائرات مسيرة فوق مقاطعة "كورسك"، وطائرة واحدة مسيرة فوق أراضي مقاطعة "بيلجورود".

وبحسب الوكالة الروسية.. تستهدف القوات الأوكرانية بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات "بيلجورود" و"بريانسك" و"كورسك" و"فورونيج" و"روستوف"، بالطائرات المسيرة والصواريخ.