اليوم السابع
Ads
السبت، 06 يوليو 2024 05:21 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

رئيس حزب الأمة السودانى: مؤتمر القاهرة جمع مختلف القوى فى توقيت بالغ الأهمية

السبت، 06 يوليو 2024 04:39 م
رئيس حزب الأمة السودانى: مؤتمر القاهرة جمع مختلف القوى فى توقيت بالغ الأهمية مؤتمر القوى السودانية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 أكد رئيس حزب الأمة السودانى مبارك الفاضل المهدى، أن مؤتمر "معاً لوقف الحرب فى السودان" نجح فى جمع مختلف القوى السودانية فى توقيت بالغ الأهمية بهدف توحيد الصف والكلمة وبحث كيفية مواجهة التحديات وسبل الخروج من الأزمة الراهنة.


وقال المهدي، فى تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط على هامش مؤتمر "معاً لوقف الحرب فى السودان" الذى استضافته القاهرة اليوم السبت بمشاركة وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبّد العاطى، إن مصر دولة كبيرة ذات تأثير قوى على المنطقة وإفريقيا، وتضطلع بدور مهم للدفع نحو حل الأزمة فى السودان.


وتابع أن الدولة المصرية تمتلك القدرة على التأثير فى المشهد الدولى، ولم تدخر جهداً لدعم الجهود المبذولة لتحقيق الأمن واستعادة الهدوء والاستقرار.


وذكر بأن أمن مصر القومى مرتبط بشكل مباشر بأمن السودان؛ إذ إن ما يحدث فى السودان ينعكس عليها، علاوة على أن البلدين الشقيقين تجمعهما روابط تاريخيّة وجغرافية.


ورأى رئيس حزب الأمة السودانى أن مؤتمر "معاً لوقف الحرب فى السودان" له مردود إيجابى وقوى، ولابد من العمل على متابعة تنفيذ مخرجاته من أجل وقف الحرب فى السودان.







مؤتمر القوى السودانية

السودان

بدر عبد العاطى

الخارجية المصرية

حزب الأمة السودانى



الموضوعات المتعلقة

برعاية مصرية.. حوار سودانى سودانى لوضع خارطة وقف الحرب السودانية.. برلمانيون: الدولة المصرية تستضيف مؤتمر القوى السودانية لإنهاء أزمة الخرطوم والحد من استمرار تأثير الأزمة على دول الجوار وأمن واستقرار المنطقة

السبت، 06 يوليو 2024 04:09 م

دور محورى ورؤية ثاقبة تعكس ثقة السودان فى مصر.. الدولة المصرية تعاملت بحياد بين أطراف النزاع.. قادت جهود إنهاء الأزمة واستضافت محافل للقوى السياسية.. نادت بالحفاظ على سيادة الدولة واحتضنت الأشقاء

السبت، 06 يوليو 2024 01:11 م

إنهاء مأساة السودان يبدأ من مصر.. زيارات القوى السياسية السودانية تعكس تعويلها على رؤية القاهرة لحل الأزمة السودانية.. القاهرة دعت لوقف الحرب وحماية المؤسسات واحترام إرادة السودانيين.. ورفضت التدخلات الخارجية

السبت، 06 يوليو 2024 01:09 م

مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة