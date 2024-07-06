رئيس تونس يؤكد ضرورة تطوير العلاقات مع سائر دول أفريقيا

أ ش أ

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، ضرورة تطوير العلاقات بين تونس التي تعتز دائما بانتمائها الإفريقي مع سائر دول القارة، مشددا على أن إفريقيا تتوفّر لديها كلّ الإمكانيات وتزخر بكل الثروات ويجب أن تكون للأفارقة؛ لأن شعوب القارة عانت الكثير على مدى قرون، وكان يمكن أن تكون في وضع أفضل بكثير مما هي عليه اليوم.



وذكرت رئاسة الجمهورية التونسية- في بيان، أن ذلك جاء خلال إطلاع وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار، الرئيس قيس سعيد على نتائج اجتماع اللجنة المشتركة التونسية البوركينية، التي انعقدت مؤخرا بواقادوقو.



وأشاد سعيد، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة عدد 1803 المؤرخ في 14 ديسمبر 1962 المتعلق بالسيادة الدائمة على الموارد الطبيعية، مؤكدا أن الحلم الذي راود القادة الأفارقة في بداية السنوات الستين من القرن الماضي عند إنشاء منظمة الوحدة الإفريقية يجب أن تجتمع عليه كل الشعوب حتى تنتهي الحروب والفقر.



وأشار إلى ضرورة تكثيف العمل الدبلوماسي في كل مكان، وإلى دور القناصل في رعاية شؤون التونسيين بالخارج، مؤكدا تمسك تونس المطلق بسيادتها ورفض أي تدخل أجنبي من أي جهة كانت في اختياراتها.



كما تم التطرق إلى الاستعدادات لتنظيم الندوة الوطنية للكفاءات التونسية بالخارج، وأوضح قيس سعيد، أن تونس تزخر بالكفاءات وتعتز بها، مشيرا إلى أن هذه الكفاءات لا تقدر بثمن، وليس من قبيل الصدفة أن تسعى حتى الدول المتقدمة علميا إلى استقطابها فكأن تونس هي التي تقرض هذه الدول بل هي تقرضها فعلا وليس العكس.



وعلى صعيد متصل.. دعا قيس سعيد- خلال لقائه وزير الداخلية خالد النوري وكاتب الدولة لدى وزير الداخلية المكلف بالأمن الوطني سفيان بالصادق- إلى التصدي لكل المحاولات الإجرامية الهادفة لضرب الاستقرار داخل البلاد، خاصة في أفق تنظيم الانتخابات الرئاسية، وشدد على ضرورة مضاعفة الجهود من أجل التصدي لكل مظاهر الجريمة وتأمين المواطنين في كل مكان، مؤكدا ضرورة تفكيك الشبكات الإجرامية المرتبطة بشبكات في الخارج، التي تتاجر بالمخدرات وتسعى إلى ضرب أمن المجتمع كما يسعى آخرون إلى ضرب أمن الدولة.