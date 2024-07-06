رئيس الوزراء الكندى يهنئ نظيره البريطانى على فوزه بالانتخابات

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هنأ رئيس الوزراء الكندي، جستن ترودو، الجمعة، نظيره البريطانى، السير كير ستارمر، على انتخابه رئيسًا لوزراء المملكة المتحدة، منهيًا 14 عامًا من حكم المحافظين.

وقال ترودو - في بيان له: "بالنيابة عن حكومة كندا، أهنئ رئيس الوزراء السير كير ستارمر على انتخابه. تتمتع كندا والمملكة المتحدة بواحدة من أقوى العلاقات الثنائية في العالم، وهي مبنية على أجيال من التاريخ والقيم المشتركة. فمن منظمة حلف شمال الأطلسي إلى مجموعة السبع إلى الكومنولث، نحن شركاء وأصدقاء منذ فترة طويلة على الساحة الدولية. معًا، نظل ثابتين في جهودنا المشتركة لدعم الديمقراطية، وتعزيز الأمن الجماعي والدفاع، والدفاع عن النظام الدولي القائم على القواعد، واتخاذ إجراءات مناخية تحويلية، وبناء مستقبل أفضل وأكثر عدلاً للأجيال القادمة".

وأكد ترودو على تمتع الدولتين بعلاقات اقتصادية قوية، معربا عن تطلعها إلى تعزيزها بشكل أكبر مع رئيس الوزراء ستارمر، قائلاً: "نعمل على تعزيز علاقتنا من خلال العمل التقدمي بشأن الأولويات المشتركة مثل التكنولوجيا النظيفة، وحقوق الإنسان، والمساواة بين الجنسين، وبناء اقتصادات أكثر عدالة لكل جيل. وبينما نعمل على إبرام اتفاقية التجارة الحرة بين كندا والمملكة المتحدة وتعميق علاقتنا مع منطقة المحيطين الهندي والهادئ من خلال الاتفاقية الشاملة والتقدمية للشراكة عبر المحيط الهادئ".