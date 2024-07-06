رئيس البرلمان العربى يؤكد مواصلة تحركه مع البرلمانات كافة لإيقاف حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطينى

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أكد رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي، استمرار البرلمان العربي في خطة تحركه لدعم القضية الفلسطينية في المحافل الدولية، باعتبارها قضية العرب الأولى والمركزية، فضلًا عن مواصلة تحركاته مع البرلمانات الإقليمية والدولية والاتحادات البرلمانية الدولية لإيقاف حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس البرلمان العربي، اليوم السبت، وزيرة شؤون المرأة الفلسطينية منى الخليلي، بمقر الأمانة العامة للبرلمان العربي بالقاهرة.

وجدد العسومي، دعم ومساندة البرلمان العربي وتضامنه الكامل مع القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة وفقًا لقرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.

بدورها، أطلعت وزيرة شؤون المرأة الفلسطينية، رئيسَ البرلمان العربي على آخر مستجدات الوضع في دولة فلسطين، وأوضاع المرأة الفلسطينية لاسيما المرأة في قطاع غزة التى تواجه أقسى أشكال التعذيب والعنف، في ظل حرب الإبادة الجماعية التي تمارس بحق الشعب الفلسطيني منذ تسعة أشهر.



وثمنت وزيرة شؤون المرأة الفلسطينية منى الخليلي، الجهود والدور الكبير الذي يقوم به البرلمان العربي لنصرة فلسطين على كافة المستويات العربية والإقليمية والدولية، ودوره الكبير في دعم الدبلوماسية الرسمية في هذا الشأن.