حياة كريمة.. صحة الوادى الجديد تنفذ قوافل علاجية مجانية بقرى الشركة بالخارجة

الوادي الجديد-ماهر البهنساوى

أعلنت مديرية الشئون الصحية، بمحافظة الوادي الجديد، اليوم السبت، عن تنفيذ أعمال القافلة الطبية المجانية والتي بدأت أعمالها اليوم وتستمر حتى الغد، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «حياة كريمة»، بقرى الشركة 55التابعة لمركز الخارجة بالمحافظة، والتي تضم كافة التخصصات الطبية من الباطنة، والأطفال، والعظام، والجراحة، والأسنان، والجلدية، ونساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها كافة الأدوية، كما يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.

وأكد الدكتور هشام بكر هارون وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الوادي الجديد، أن وزارة الصحة تنفذ القوافل الطبية للمحافظات الحدودية والقرى الأكثر احتياجًا ضمن مبادرة" حياة كريمة"، مع الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، مؤكدا أن القوافل الطبية تهدف إلى توفير الرعاية الطبية للمرضى غير القادرين وتوعيتهم بمشاكل المجتمع، إيمانا من قطاع الصحة بوجوب علاج المرضى غير القادرين على تحمل تكاليف علاجهم علاج شامل ومتكامل حتى يحيوا حياة صحية كريمة، وتحقيق الهدف الرئيسي الذى ناشد به رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي من خلال "حياة كريمة"، وهو بناء الإنسان المصرى، بدءًا من الكشف الطبي، والعمليات إذا استلزم الأمر، انتهاءً بالعلاج الواجب صرفه.