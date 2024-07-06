اليوم السابع
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السبت، 06 يوليو 2024 07:23 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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ترامب يسعى لوقف قضية "الوثائق السرية" بعد "حكم الحصانة"

السبت، 06 يوليو 2024 07:00 ص
ترامب يسعى لوقف قضية "الوثائق السرية" بعد "حكم الحصانة" الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب
وكالات

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طلب محامو الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب، الجمعة، إيقاف القضية الجنائية التي تتهم موكلهم بإساءة التعامل مع وثائق سرية، بشكل جزئي، وذلك بعدما قضت المحكمة العليا الأمريكية بأن الرؤساء يتمتعون بحصانة واسعة في ما يتعلق بالأفعال الرسمية.

وقال ترمب، المرشح الجمهوري للرئاسة، إن حكم المحكمة العليا بتمتعه بحصانة واسعة من الملاحقة الجنائية في قضية تتعلق بمحاولاته إلغاء انتخابات عام 2020 يعزز أيضاً مطالبته بالحصانة في قضية الوثائق السرية.

وقال محامو ترمب في وثيقة قضائية، إن الوقف ضروري "للتقليل من العواقب السلبية على مؤسسة الرئاسة الناجمة عن هذا التحقيق والملاحقة القضائية غير الدستوريين".







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