بورصة الدار البيضاء تسجل انخفاضا فى تداولات الافتتاح بنهاية الأسبوع

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استهلت بورصة الدار البيضاء تداولاتها الجمعة، نهاية الأسبوع، على وقع الانخفاض.. وسجل مؤشرها الرئيسي "مازى" خسارة بنسبة 0,04%؛ ليستقر عند 13.290,94 نقطة.

من جانبه سجل مؤشر "MASI.20" - الذي يعكس أداء 20 شركة مدرجة بالبورصة - انخفاضا بنسبة 0,04% إلى 1.071,45 نقطة، بالمقابل بصم MASI.ESG مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف ESG، على زيادة بنسبة 0,08% (969,23 نقطة).

كما حقق "MASI Mid and Small Cap" مؤشر أداء أسعار الشركات الصغيرة والمتوسطة المدرجة في البورصة،ارتفاعا بنسبة 0,57% إلى 1.210,75 نقطة. وكان مؤشر مازي قد أغلق تداولات أمس الخميس على ربح بنسبة 0,66%.