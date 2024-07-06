بدء دخول طلاب الثانوية العامة فى المنوفية اللجان لأداء امتحانى مادتى.. فيديو

المنوفية - محمد فتحى

بدأ منذ قليل 36 ألف و712 طالب وطالبة بالثانوية العامة بمحافظة المنوفية، دخول اللجان لأداء امتحان مادتى الكيمياء للشعبة العلمية والجغرافيا للشعبة الأدبية، داخل 104 لجان على مستوى المحافظة.

وتابع محمود الفولى مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية ، عملية توزيع صناديق الأسئلة لامتحانات الثانوية العامة لليوم الرابع، للمواد المضافة للمجموع، حيث يؤدي طلاب الصف الثالث الثانوي امتحان مادتى الكيمياء والجغرافيا، في ظل التنسيق بين أجهزة ومؤسسات الدولة.

وحرص "االفولى"، على متابعة عملية توزيع صناديق أسئلة امتحان الثانوية العامة وخطوط سير سيارات التوزيع والحراسات الأمنية المرافقة للتأمين.

يشار إلى أن مديرية تعليم المنوفية، قامت بفرش وتجهيز 22 استراحة بجميع الإدارات التعليمية، لاستضافة المعلمين المغتربين المشاركين في الاشراف على انتظام وانضباط العملية الامتحانية بلجان محافظة المنوفية.

يذكر أن اللجان الامتحانية 104 لجنة ، وعدد الطلاب الذين لهم حق دخول الامتحان 36721 طالباً وطالبة، منهم 7486 للشعبة الأدبية، 23285 للشعبة العلمية علوم، وللشعبة العلمية رياضيات 5960.