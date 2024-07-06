بايدن: أعضاء بالكونجرس طالبونى بالبقاء فى السباق الرئاسى الأمريكى

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أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم السبت، أن هناك أعضاء بالكونجرس الأمريكي طالبوه بضرورة البقاء في السباق الرئاسي.

وقال الرئيس الأمريكي - في تصريحات نقلتها قناة (الحرة) الأمريكية - "تحدثت مع 20 من أعضاء الكونجرس وطالبوني بضرورة عدم الانسحاب من السباق الرئاسي، وأنا أقدر آراء أعضاء الحزب"، مشيرا إلى أن "السيناتور الديمقراطي مارك وارنر هو الذي يطالب بسحب ترشحي".

وكان بايدن قد أعلن أنه لا أحد مؤهل أكثر منه للفوز في الانتخابات الرئاسية، مشددا على أن وظيفته تشبه الخضوع لاختبار إدراكي كل يوم؛ وذلك ردا على سؤال حول استعداده لخوض هذا النوع من الاختبارات.

وأكد الرئيس الأمريكي ـ في خطاب أمام أنصاره، أمس الجمعة، في ولاية ويسكونسن ـ استمراره بالسباق الرئاسي، مشددا على أنه لن يسمح للمناظرة أن تمحو سنوات من العمل.