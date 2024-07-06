اليابان تتعهد بتعزيز العلاقات مع بريطانيا فى ظل حكومتها الجديدة

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أكد كبير المتحدثين باسم الحكومة اليابانية، يوشيماسا هاياشى، أن بلاده ستواصل تعزيز العلاقات مع بريطانيا فى ظل إدارتها الجديدة عقب الفوز الساحق الذى حققه حزب العمال المعارض فى الانتخابات العامة.



وقال هاياشى - فى مؤتمر صحفى دورى (نقلته وكالة أنباء "كيودو" اليابانية الرسمية) - إن "اليابان وبريطانيا شريكان مهمان يتقاسمان القيم والمبادئ. وسنواصل تعزيز العلاقات الثنائية مع الإدارة الجديدة".



وأضاف هاياشى أيضًا أن طوكيو مستعدة للعمل مع لندن فى التعامل مع التحديات العالمية مثل العمليات العسكرية الروسية فى أوكرانيا وتحقيق منطقة المحيطين الهندى والهادئ حرة ومفتوحة، وهى الرؤية التى تدافع عنها اليابان فى محاولة مستترة لمواجهة تزايد نفوذ الصين.



ومع حصول حزب العمال على الأغلبية فى مجلس العموم بعد انتخابات ظهرت نتائجها قبل ساعات قليلة، أصبح زعيمه كير ستارمر رئيسًا لوزراء بريطانيا، خلفًا لريشى سوناك، الذى أنهى 14 عامًا من حكم حزب المحافظين.



وخلال تلك الفترة، عززت اليابان وبريطانيا علاقاتهما الأمنية فى الاستجابة للبيئة الجيوسياسية متزايدة التعقيد، والتى تأثرت بشكل خاص فى السنوات الأخيرة بنتائج الأزمة العسكرية بين روسيا وأوكرانيا والأنشطة العسكرية الصينية المكثفة فى منطقة آسيا والمحيط الهادئ.. حسب "كيودو".



كذلك، أطلقت الدولتان مشروعًا مع إيطاليا لتطوير طائرة مقاتلة من الجيل التالى بحلول عام 2035، حيث قال وزير الدفاع اليابانى مينورو كيهارا فى مؤتمر صحفى منفصل إن أهمية خطة الطائرات المقاتلة الثلاثية "ستظل دون تغيير".