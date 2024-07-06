الهادى إدريس: مصر بذلت جهوداً حثيثة لجمع القوى السودانية والمدنية بالقاهرة

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قال نائب رئيس تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم)، الهادى إدريس يحيى، إن مصر بذلت جهوداً حثيثة لجمع القوى السودانية والمدنية بالقاهرة تحت شعار واحد وهدف واحد وهو وقف الحرب والانطلاق نحو عملية سياسية تعيد للسودان استقراره.



ورأى الهادى إدريس يحيى، فى تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط على هامش مؤتمر "معاً لوقف الحرب فى السودان" اليوم السبت - أن عقد هذا المؤتمر المهم وسط هذا الحضور السودانى والدولى والإقليمى ليس بأمر سهل، داعيا القاهرة إلى الاستمرار فى جهودها ومساعيها ومسئوليتها الإقليمية والدولية الكبيرة حتى يعود الأمن والاستقرار إلى أرض السودان .



وشدد على أهمية مؤتمر "معاً لوقف الحرب فى السودان" إذ انعقد فى توقيت بالغ الأهمية وجمع الفرقاء السياسيين السودانيين فى مكان واحد عقب مرور نحو أكثر من عام على الحرب، ما يعد انتصاراً كبيراً على طريق وقف الحرب لاسيما أن الجميع فى "مؤتمر القاهرة" متحد على مستقبل واحد وحتمية وقف الحرب.



واعتبر أن الصوت المدنى البارز القوى داخل "مؤتمر القاهرة" يستطيع أن يشكل ضغطاً - مع القوى السياسية والقيادات - على الأطراف المتحاربة سواء كان الجيش أو الدعم السريع، وذلك بجانب الضغط الشعبى وكذا ضغط الشركاء الدوليين والإقليميين وعلى رأسهم الشقيقة مصر.



وأعرب عن ثقته فى أن يشهد الوقت القريب نتائج حقيقة ملموسة تفضى إلى وقف الحرب، داعياً مصر صاحبة التأثير والمكانة المهمة إقليمياً ودولياً إلى ممارسة مزيد من الضغط على الأطراف المتحاربة، خاصة مع نجاح الدولة المصرية فى توحيد القوى السودانية تحت شعار واحد "معاً لوقف الحرب"، الأمر الذى يبشر بإمكانية الحصول على قرار بوقف إطلاق النار لتبدأ العملية السياسية.