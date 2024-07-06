المهندس عادل النجار: أمنية حياتى تحقيق الرخاء لكل مواطن بالجيزة

كتبت - مرام محمد

أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، أن مصلحة المواطن تحتل المرتبة الأولى فى اهتماماته، قائلًا: "أمنية حياتي إن كل مواطن في الجيزة أثناء ولايتي يكون في منتهى السعادة ويحقق رخاء بقدر المستطاع وفق ما لدينا من ضوابط وإمكانيات متاحة".

جاءت تصريحات محافظ الجيزة، في تصريحات صحفية على هامش الاحتفالية التي نظمتها مديرية أوقاف الجيزة بمناسبة حلول رأس السنة الهجرية 1446ه‍، وذلك عقب صلاة المغرب بمسجد المغفرة بحي العجوزة.

وأشار محافظ الحيزة إلى أنه سيسعى جاهدًا خلال الفترة القادمة على تحقيق أمال وطموحات المواطن الجيزاوى وتحسين الخدمات المقدمة إليه ورفع مستوى معيشته، مؤكدًا: "هنكون معاك ونسمعك، ونعرض بكل شفافية وأمانة، وهيكون عندنا سرعة رد فعل عالية جدًا".

وبعث المهندس عادل النجار تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ولمواطني محافظة الجيزة والشعب المصري والأمة العربية والإسلامية بمناسبة العام الهجري الجديد، سائلًا المولي عز وجل أن يجعله عام خير ويمن وبركة علي مصرنا الغالية وعلى سائر بلاد المسلمين.



